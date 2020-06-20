Макрон запросил заключение Высшего совета магистратуры о роли юстиции в деле Фийона

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил Высшему совету магистратуры, который наблюдает за независимостью судей, оценить, как проводится расследование по делу бывшего кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом в пятницу сообщили в администрации французского лидера.

В Елисейском дворце отметили, что президент "счел необходимым сделать такой запрос в связи с показаниями, которые дала в специальной парламентской комиссии бывший финансовый прокурор". Ее заявления "были истолкованы некоторыми как свидетельства давления, которое могло оказываться на правосудие в рамках процедуры, открытой в важный момент демократической жизни страны", говорится в распространенном сообщении.

"Необходимо снять все сомнения в отношении независимости и беспристрастности правосудия в этом деле, - подчеркнули в администрации. - Президент республики предложил магистратуре проанализировать, в какой мере национальная финансовая прокуратура могла осуществлять свою работу без давления в рамках нормального диалога с Генеральной прокуратурой".

По словам бывшего финансового прокурора, Генпрокуратура установила плотный контроль за проведением расследования, требовала от нее регулярных докладов и настояла на открытии предварительного следствия в разгар избирательной кампании. Позднее прокурор смягчила часть своих заявлений. По мнению представителей оппозиционной партии "Республиканцы", от которой баллотировался Фийон, приведенные факты могут свидетельствовать о юридической манипуляции в политических целях.

Скандал вокруг Фийона, бывшего на тот момент ведущей фигурой французских правоцентристов, разразился во время предвыборной президентской кампании 2017 года. Еженедельная газета Le Canard enchaine выступила с утверждением, что супруга бывшего премьера и кандидата в президенты Пенелопа Фийон в течение восьми лет получала зарплату как парламентский помощник, не выполняя никакой работы.

Адвокаты четы Фийонов намерены доказать в ходе судебного разбирательства, что, несмотря на отсутствие материальных следов работы супруги помощником депутатов, она занималась на своем посту в основном установкой и поддержанием контактов с нужными людьми, в частности с представителями департамента Сарта, от которого был избран политик. Также ожидается, что защитой будут представлены доказательства работы, которой Пенелопа Фийон занималась в журнале, где она числилась на должности литературного консультанта и должна была подготавливать справочные материалы.