БДИПЧ ОБСЕ ждет своевременного приглашения наблюдать за выборами в Белоруссии

ВАРШАВА, 20 июня. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ждет своевременного поступления из Белоруссии приглашения для наблюдения за президентскими выборами в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь Бюро Катя Андруш.

"БДИПЧ все еще ждет своевременного приглашения от белорусских властей, которое необходимо для того, чтобы мы могли хорошо подготовиться к наблюдению за всеми аспектами предстоящих выборов", - сказала она.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. В нем участвуют 13 инициативных групп. На протяжении всего сбора подписей в поддержку выдвижения бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий и бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало, а также Светланы Тихановской, супруг которой, блогер и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский был задержан в Гродно, выстраивались многочасовые очереди. Во время пикетов и после них происходили задержания активистов инициативных групп альтернативных претендентов.

Отец и сын Бабарико в минувший четверг утром были задержаны и доставлены для проведения следственных действий в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Как заявили в КГК, экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. В КГК назвали Бабарико непосредственным организатором противоправной деятельности, который "пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". В рамках дела Белгазпромбанка всего задержано около 20 человек.