ЦИК Белоруссии представит итоги сбора подписей за претендентов в президенты в конце июня

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии намерен опубликовать данные об итогах сбора подписей по выдвижению кандидатов в президенты в конце июня, хотя ранее планировал представить такую информацию 20 июня. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

"Это (количество поданных подписей - прим. ТАСС) не совсем та цифра, которая может отражать реальную картину", - заявил представитель ЦИК.

В этой связи, по его словам, было принято решение предоставить полные данные о количестве поданных в избирательные комиссии подписей, результатах проверки их достоверности и отбраковки недействительных подписей. "Полагаем, что эти данные будут представлены не ранее 30 июня", - сказали в ЦИК Белоруссии.

Для выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Для сбора подписей ЦИК зарегистрировал инициативные группы 15 претендентов. В дальнейшем от участия в выборах отказались четыре претендента.

О преодолении 100-тысячного рубежа в сборе подписей заявили представители группы действующего главы государства Александра Лукашенко, в поддержку которого собрано, по их данным, около 2 млн подписей. По состоянию на 18 июня из этого количества подписей в территориальные избирательные комиссии было сдано 364 тыс. В штабе Виктора Бабарико сообщили о собранных почти 435 тыс. подписей, из которых было сдано 365 тыс. Представители группы Валерия Цепкало заявили о 200 тыс. собранных подписей. Также о сборе необходимого количества подписей завили в инициативных группах Андрея Дмитриева, Светланы Тихановской и Анны Канопацкой. Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня.

Проверке подлежит не менее 20% подписей избирателей, сданных в соответствующую избирательную комиссию. Не позднее 29 июня районные и городские комиссии должны будут представить в областные и Минскую городскую комиссии протоколы об установлении числа избирателей, поставивших подписи. Не позднее 4 июля данные должны быть поданы в ЦИК. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля. Выборы президента пройдут 9 августа.