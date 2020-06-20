Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею при нападении на улице

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению: он получил ножевое ранение в шею и госпитализирован, преступник задержан. Об этом сообщила в субботу прокуратура провинции Западная Фландрия.

"Бургомистр Дирк Ле Фау подвергся нападению на улице в Брюгге, он получил удар ножом в область шеи. Нападавший задержан, начато расследование", - сообщила прокуратура. Никакой информации о личности нападавшего и его мотивах не сообщается.

В свою очередь, полиция Брюгге сообщила, что бургомистр был госпитализирован и перенес операцию, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Лидер партии "Христианские демократы и фламандцы" (CD&V) Йохим Коэнс, членом которой является бургомистр, подчеркнул, что Дирк Де Фау - хороший градоначальник, "который любим в городе и далек от любого радикализма". "Трудно представить, что могло стать причиной этого нападения", - заявил он.