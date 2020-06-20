В ЕС указали, что задержания оппозиционеров в Белоруссии должны немедленно прекратиться

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Задержания протестующих, журналистов и деятелей-оппозиционеров в Белоруссии нарушают свободу слова и право на свободу собраний и должны немедленно прекратиться. Об этом написал в субботу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Задержания мирных протестующих, журналистов и деятелей-оппозиционеров в Белоруссии нарушают свободу слова и свободу собраний и должны немедленно прекратиться. Права человека имеют ключевое значение. Предстоящие [президентские выборы] должны быть безопасными, мирными, свободными и справедливыми при соблюдении обязательств в рамках ОБСЕ", - заявил Боррель.

По данным сайта незарегистрированного белорусским Минюстом правозащитного центра "Весна", сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу в Минске около 80 человек, которые пытались выразить поддержку альтернативным действующему главе республики Александру Лукашенко претендентам на высший государственный пост. В центре столицы у здания Белорусской государственной филармонии на месте сбора подписей 19 июня собрались несколько десятков человек, которые пришли выразить солидарность с задержанными ранее претендентом на пост президента Виктором Бабарико и членами инициативных групп альтернативных претендентов. Милиция стала производить единичные задержания после 19:00 по местному времени (совпадает с мск), когда в Белоруссии закрылись избирательные комиссии по приему подписных листов. У филармонии были задержаны несколько представителей СМИ, которых спустя несколько часов отпустили.