{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ДР Конго продлили режим ЧП до 4 июля

В стране выявлены 5 477 инфицированных новым коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Парламент Демократической Республики Конго (ДРК) утвердил в субботу продление в стране чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил конголезский информационный портал Actualite.

Чрезвычайное положение продлевается в ДР Конго пятый раз подряд по инициативе президента страны Феликса Чисекеди. Оно будет действовать до 4 июля. Конституция страны ограничивает действие режима ЧП 15-ю днями и требует согласия на его продление со стороны парламента.

На текущий день в ДР Конго выявлено 5 477 инфицированных новым коронавирусом, 121 человек умер.

Теги
Конго (ДРК)Чисекеди, ФеликсПандемия коронавируса нового типа
Трамп считает, что Болтон должен понести серьезную ответственность за публикацию мемуаров
По словам президента США, его экс-помощник нарушил закон, публикуя секретную информацию
Читать полностью