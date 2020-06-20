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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Белый дом скоро обсудит, разрешать ли Израилю аннексию палестинских территорий

Как сообщает портал Axios, Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона

ТАСС, 20 июня. Белый дом на следующей неделе готовится обсудить, разрешать ли Израилю аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом в субботу сообщил новостной портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, вопрос будет обсуждаться на встречах, которые, вероятнее всего, пройдут в понедельник или вторник. Как ожидается, в них примут участие госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, старший советник и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер, а также посол США в Израиле Дэвид Фридман, который специально для этого прибудет в Вашингтон. Сам Дональд Трамп присоединится к обсуждению на определенном этапе, итоговое решение зависит именно от него.

Как сообщает издание, Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона. При этом разногласия по данному вопросу есть и в администрации Трампа, и в израильском правительстве.

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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