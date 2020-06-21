КНДР не намерена пересматривать план по распространению листовок в Южной Корее

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Власти КНДР не рассматривают возможность пересмотра плана по распространению агитационных листовок в Республике Корея, несмотря на соответствующий призыв Сеула. Об этом в воскресенье сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"20 июня Министерство объединения Республики Корея выразило сожаление по поводу нашего плана по распространению листовок на Юге и призвало нас немедленно оставить его. Министерство также сделало абсурдное заявление, оценив эти действия как прямое нарушение межкорейского соглашения, - приводит агентство заявление властей КНДР. - Мы, осознавая, что распространение листовок является нарушением межкорейского соглашения, не намерены пересматривать или менять наши планы, когда отношения Севера и Юга уже разрушены. Южнокорейские власти должны перестать ссылаться на это соглашение, которое уже сведено к "мертвому документу".

Ранее ЦТАК информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран. В публикации также подчеркивается, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше, после того как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.