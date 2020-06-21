Южный переходный совет Йемена заявил о введении самоуправления на острове Сокотра

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена взяли под контроль один из наиболее живописных и внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО островов - Сокотру, введя а его территории самоуправление. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель Совета Низар Хейсам.

"Совет полностью контролирует Сокотру и объявляет о самоуправлении на острове, - сказал он. - Сокотра вернулась южанам, несмотря на отчаянные попытки "братьев" (исламистская ассоциация "Братья -мусульмане" - запрещена в РФ) при поддержке Турции и Катара взять этот остров под контроль". По словам Хейсама, ЮПС вмешался и смог установить контроль над основными его административными единицами, а народ региона, как он отметил, вышел и приветствовал стремление ЮПС "поддержать его усилия ввести самоуправление в рамках единого образования - Юга".

В минувший четверг Саудовская Аравия предложила международно признанному правительству Йемена и Южному совету вернуться к реализации так называемого Эр-Риядского соглашения (заключенное в ноябре прошлого года в Эр-Рияде примирительное соглашение сторон) и положить конец существующим между ними разногласиям. Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между правительством Йемена и сепаратистами из ЮПС предусматривает создание единого правительства из 24 министерств, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять сторонникам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Тогда эта инициированная саудовцами сделка на время успокоила ситуацию на юге страны после того, как в августе южане захватили Аден и ряд регионов в соседних провинциях.

Южная часть страны с населением в 4 млн человек не оставляла попыток и продолжает добиваться независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения с севером. В новых реалиях в 2017 году сепаратисты сформировали Южный переходный совет, во главе которого встал назначенный бежавшим в Аден из захваченной хуситами Саны президентом Хади губернатор Адена Айдарус аз-Зубейди. В конце апреля текущего года ЮПС объявил самоуправление в контролируемых им районах, в том числе в Адене, введя также на этих территориях режим чрезвычайного положения.

Ранее в беседе с ТАСС Низар Хейсам выразил уверенность в том, что у южан "просто не осталось другого выбора" после того, как легитимному правительству было предоставлено достаточно времени для выполнения Эр-Риядского соглашения. Он также подчеркивал, что главная причина неспособности довести сделку до конца заключается в доминировании партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане", запрещена в РФ) в политических решениях кабмина.