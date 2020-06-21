Трамп заявил, что решение о приостановке выдачи рабочих виз будет принято в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Решение администрации США о возможной приостановке выдачи нескольких типов американских виз может быть озвучено в ближайшие дни. Соответствующее заявление сделал в субботу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в преддверии митинга в городе Талса (штат Оклахома).

Ему был задан вопрос касательно того, какие решения могут быть приняты по визовой политике США. "Мы сделаем кое-какое объявление по визам завтра или на следующий день, - указал Трамп. - Я думаю, множество людей останутся им очень довольным. И, по правде говоря, это укладывается в рамки здравого смысла".

Американский лидер подтвердил сведения газеты The New York Times, которая ранее сообщила о том, что указ о приостановке выдачи рабочих виз продиктован ростом безработицы в США на фоне пандемии коронавируса. "Множество людей сейчас ищут работу. Это число стремительно растет", - сказал президент США.

Как указывала The New York Times, после ввода ограничений американским компаниям будет сложнее принимать на работу граждан других стран, в том числе программистов и иных специалистов, даже если они являются выпускниками вузов США. Данная мера также, вероятно, будет касаться сезонных рабочих. В публикации уточнялось, что американские власти также, вероятно, приостановят или ограничат ряд программ, предполагающих проведение культурных обменов между США и другими странами. По сведениям издания, ограничения, о которых идет речь, будут действовать и в 2021 году.