Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке

ТАСС, 21 июня. Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в субботу сообщается в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии.

"По согласованию с правительством Ирака самолет коалиции уничтожил три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня", - заявили в штабе. Уточняется, что каждый авиаудар по позициям ИГ совершается только при соответствующем запросе со стороны иракского правительства.