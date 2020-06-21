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Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке

Уточняется, что каждый авиаудар по позициям ИГ совершается только при соответствующем запросе со стороны иракского правительства

ТАСС, 21 июня. Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в субботу сообщается в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии.

"По согласованию с правительством Ирака самолет коалиции уничтожил три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня", - заявили в штабе. Уточняется, что каждый авиаудар по позициям ИГ совершается только при соответствующем запросе со стороны иракского правительства.

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