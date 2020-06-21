Заместитель уволенного Бермана станет и.о. прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель прокурора Одри Страусс будет исполнять обязанности отправленного ранее в отставку прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк. Соответствующее заявление бывший прокурор этого округа Джеффри Берман опубликовал в субботу в Twitter.

"В свете того, что генеральный прокурор [и министр юстиции США] Уильям Барр принял решение придерживаться норм закона и назначил заместителя прокурора Одри Страусс исполняющей обязанности прокурора, я немедленно покидаю пост прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк, - указал Берман. - Для меня было честью служить прокурором в этом американском округе и хранителем его традиций, но я не могу представить более достойного кандидата [на то, чтобы возглавить эту прокуратуру], чем Одри".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление Барра сообщила о том, что Трамп по запросу министерства юстиции отправил Бермана в отставку. По словам Барра, Берман "предпочел государственной службе публичное зрелище". Пресс-служба Белого дома в пятницу информировала о намерении президента выдвинуть на пост прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона, который является председателем федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Позднее в пятницу Берман, который занимался делом помощников Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа, на своей странице в Twitter заявил о том, что он был без предварительного уведомления снят с должности прокурора Соединенных Штатов и узнал об этом решении из сообщения для прессы генерального прокурора. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США под руководством Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) запустил расследование обстоятельств увольнения Бермана.

Дело помощников Джулиани

Берман вел дело партнеров Джулиани - Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, упомянутые четверо лиц нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Байден сейчас является единственным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.