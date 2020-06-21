Пакистан выразил протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире

ИСЛАМАБАД, 21 июня. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил во второй раз за неделю протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.

"Временный поверенный в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурав Ахлувалиа был вызван в МИД Пакистана, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля", - отмечается в заявлении. "В результате стрельбы 20 июня погиб один человек, тяжелые ранения получили два жителя", - утверждают в ведомстве.

"Только в 2020 году Индия нарушила режим прекращения огня 1 440 раз, - говорится в коммюнике. - Подобные бессмысленные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года". "Полное игнорирование прав человека и международных норм еще больше ухудшает напряженную обстановку [между двумя государствами], а также создает угрозу миру и безопасности в регионе", - заявляют в МИД.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

Исламабад осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.