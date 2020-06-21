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Экзитпол: правящая Сербская прогрессивная партия побеждает на парламентских выборах

Согласно предварительным данным Центра наблюдения за выборами, она набирает 56,7%

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, побеждает на парламентских выборах в стране с результатом 56,7%. Такие данные опубликовал в воскресенье Центр наблюдения за выборами (CPI).

Согласно предварительным данным центра, явка на выборах составила 50,44%. Сербская прогрессивная партия набирает 56,7%, на втором месте идет Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом 11,1%. На третьем месте идет бывший спортсмен Александар Шапич со своей партией "Победа для Сербии" - 7,8%.

Четвертое место, по данным CPI, занимает Сербская радикальная партия (4,6%), пятое место у партии "Суверенисты" (3,7%), на шестом - "Метла-2020" (3,4%). Остальные партии не преодолели минимальный порог поддержки в 3%.

Парламентские и местные выборы прошли в воскресенье в Сербии в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В волеизъявлении могли принять участие 6 584 376 граждан Сербии. Выборы прошли также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Всего за 250 мест в Народной скупщине (однопалатном парламенте) боролась 21 партия.

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