КНДР напечатала 12 млн листовок для распространения в Южной Корее

ТАСС, 22 июня. Издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Республики Корея. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что типографии других городов народно-демократической республики намерены произвести дополнительно несколько миллионов листовок. Агентство также информировало о завершении подготовки оборудования для распространения агитационных материалов. В частности, для доставки планируется задействовать более 3 тыс. воздушных шаров.

Ранее ЦТАК информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран. В публикации подчеркивалось, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше, после того как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.