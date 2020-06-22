В Испании вандалы осквернили памятник миссионеру Хуниперо Серре

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник монаху-францисканцу, миссионеру Хуниперо Серре (1713-1784) в городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщила в понедельник газета АBC.

По ее информации, на монументе появилась надпись "расист", сделанная красной краской. Ранее член городского совета при мэрии Пальмы Сониа Вивас написала в Twitter: "Города разговаривают через имена своих улиц, памятников и статуй, они рассказывают политическую историю элит и олигархов". "Жители взяли слово в Сан-Франциско и повалили статую Хуниперо Серры", - отметила она, поддержав идею сноса и заявив, что "в Пальме мирным способом должно произойти так же".

Хуниперо Серра являлся основателем католических миссий на территории современной Калифорнии. В 2015 году папа Франциск причислил его к лику святых.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов против расизма и полицейского произвола в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. Кроме того, были снесены несколько памятников.