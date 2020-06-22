Трамп считает лидером Венесуэлы Гуайдо

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает считать лидером Венесуэлы Хуана Гуайдо, несмотря на готовность к встрече с президентом этой страны Николасом Мадуро. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Ничего не изменилось. Он (Трамп - прим. ТАСС) продолжает считать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы", - сказала официальный представитель главы администрации США.

В воскресенье новостной портал Axios опубликовал высказывания Трампа, из которых следовало, что глава Белого дома готов встретиться с Мадуро. Однако в понедельник Трамп в своем Twitter уточнил, что готов к такому контакту для обсуждения только одного вопроса: мирного отказа Мадуро от власти.