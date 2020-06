США ужесточают правила работы четырех китайских СМИ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточают правила работы в отношении четырех китайских СМИ, определив их статус как "иностранных представительств". Об этом заявил в понедельник госсекретарь Майкл Помпео.

"Для обеспечения прозрачности проводимых под эгидой Коммунистической партии Китая действий я поручил определить [статус] еще четырех пропагандистских пунктов Китая как иностранных представительств", - написал Помпео в Twitter.

Как говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, речь идет о Центральном телевидении Китая, China News Service, The People's Daily и The Global Times. "В соответствии с законом об иностранных представительствах Госдепартамент сегодня объявляет об определении Центрального телевидения Китая, China News Service, The People's Daily и The Global Times в качестве иностранных представительств. Это решение идет в русле определения от 19 февраля [иностранными представительствами] агентства "Синьхуа", телеканала CGTN, Международного радио Китая, China Daily Distribution Corporation и компании Hai Tian Development USA (занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао" - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

По утверждению Ортэгус, все девять организаций соответствуют критериям определения их в качестве иностранных представительств, поскольку "контролируются правительством Китая".

Вместе с тем, говорится в заявлении, это решение не основано на содержании материалов этих СМИ, как и "не вводит ограничений на то, что они могут публиковать в США". "Организации, определенные в качестве иностранных представительств, должны соблюдать определенные административные требования как иностранные посольства и консульства в США", - отметили в ведомстве. Как сообщало в феврале агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Госдепартамента высокого ранга, китайским СМИ придется предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или берут в аренду. МИД Китая тогда выразил протест действиям Соединенных Штатов.