СМИ: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Самолет тактической радиоэлектронной разведки ВВС США RC-12X Guardrail замечен во вторник утром в небе над Корейским полуостровом на фоне возникшей напряженности между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Агентство не приводит подробностей о полете, включая маршрут и высоту. При этом сообщается, что днем ранее над Южной Кореей одновременно барражировали шесть воздушных судов такого типа, а также один самолет стратегической разведки RC-135W (Ар-си-135-даблъю).

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее информировало, что власти КНДР ведут кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран. В публикации подчеркивается, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше, после того как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.