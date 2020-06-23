В Госдепе заявили, что США продолжат отслеживать активность РФ на полигоне на Новой Земле

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут по-прежнему отслеживать деятельность России на полигоне на Новой Земле на предмет проведения якобы возможных ядерных испытаний. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"США продолжат отслеживать деятельность России на полигоне на Новой Земле и соблюдение ею обязательств в рамках Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, - отмечается в тексте. - США продолжат двусторонние консультации с Россией на высоком уровне для обеспечения прозрачности [деятельности] полигона и других мер доверия".

Доклад был частично опубликован 15 апреля, в его финальной версии вновь утверждается, что РФ проводила ядерные испытания после моратория. "США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. <...> США не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся (цепной - прим. ТАСС) реакцией и проводились ли они в 2019 году, - указывается в документе. - Несмотря на возобновление в 1996 году Россией моратория на проведение ядерных испытаний, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США 13 июня 2019 года распространило письменное заявление, в котором утверждалось, что Россия "проводила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам". Этот документ был подготовлен в развитие высказываний директора РУМО генерал-лейтенанта сухопутных войск Роберта Эшли, который 29 мая 2019 года утверждал на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, что Россия, как полагают США, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания таким образом, какой соответствует стандарту нулевой мощности".

Москва категорически отвергла заключения, представленные Эшли. Глава МИД Сергей Лавров 31 мая того же года назвал их бредовыми домыслами. Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти три десятка лет. Последнее подобное испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан 3 июля 1974 года во время визита в Москву президента США Ричарда Никсона (27 июня - 3 июля). По данным ООН, США осуществили в 1945-1992 годах 815 таких испытаний, СССР в 1949-1990 годах - 496. Сейчас они не проводятся.