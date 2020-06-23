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США внесли в СБ ООН резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

Источник во всемирной организации сообщил, что дату голосования пока не определили

ООН, 23 июня. /ТАСС/. США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

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"США внесли на рассмотрение членов СБ свой проект резолюции, - сообщил собеседник ТАСС. - Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект". "Однако дата голосования пока не определена", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя Совета Безопасности письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в совете продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Как напомнил глава МИД РФ, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Он уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание.

США в своем проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении ТАСС, обосновывают необходимость продления эмбарго тем, что, "согласно оценкам генерального секретаря ООН, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты <...>, использованные при нападении (на нефтяные объекты - прим. ТАСС) в Саудовской Аравии, были иранского происхождения".

Документ предлагает запретить всем странам "прямую или непрямую покупку, продажу или передачу <...> Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда это авторизировано специальным комитетом [СБ ООН]".

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