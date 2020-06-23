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В Батуми вошел американский эсминец Porter

Цель визита - развитие странами и партнерами НАТО возможностей обеспечения безопасности на Черном море

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Porter во вторник вошел в грузинский порт Батуми (Аджарская АР). Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Тбилиси.

"С радостью приветствуем морской корабль США Porter в Черном море и в прекрасном порту Батуми, в который он входит уже в третий раз", - говорится в сообщении.

Целью визита является развитие странами и партнерами НАТО возможностей обеспечения безопасности на Черном море и усиление региональной стабильности, добавили в диппредставительстве. Как долго корабль пробудет в Грузии, не уточняется.

В последний раз корабли НАТО заходили в грузинские порты в апреле. Тогда в порт Поти (край Самегрело - Земо Сванети) вошли четыре корабля второго постоянного морского подразделения НАТО.

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