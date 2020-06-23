Адвокат считает, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 23 июня. /ТАСС/. Представленная прокуратурой Нидерландов версия о запуске ракеты ЗРК "Бук" с территории Донецкой народной республики (ДНР) не подтверждается надежными источниками и в действительности Boeing-777, выполнявший рейс МН17, могли сбить украинские военные. Аргументы в пользу этой версии представила на заседании голландского суда во вторник адвокат Сабине тен Дуссхате.

"Я бы хотела напомнить, что Вооруженные силы Украины располагают обширным арсеналом ракет и систем "Бук". У Украины было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит рейс MH17. Информация об этом содержится в докладе майора Карпенко, <...> которого мы бы хотели заслушать в качестве свидетеля, - заявила она. - Если такая информация верна, то она могла бы использоваться для проверки версии о запуске ракеты украинской армией".

"Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии. Но если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется. Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие. Это уже происходило 4 октября 2001 года", - отметила тен Дуссахте, напомнив о крушении российского Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который силы ПВО Украины сбили над Черным морем во время учений.