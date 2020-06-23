Первый очный саммит ЕС для обсуждения восстановления после пандемии пройдет 17-18 июля

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Внеплановый саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза для согласования плана восстановления экономики после пандемии на 750 млрд евро пройдет 17-18 июля. Этот саммит станет первой встречей с личным участием лидеров ЕС с момента введения карантинных мер в Европе в начале марта, сообщил во вторник в своем Twitter Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Европейского совета Шарля Мишеля.

"17-18 июля председатель Европейского совета созвал внеплановый саммит ЕС, посвященный обсуждению пакета восстановления и многолетнего бюджетного плана ЕС [на 2021-2027 годы]. Саммит с личным присутствием лидеров начнется во Дворце Европы (брюссельская резиденция Евросовета - прим. ТАСС) в 10:00 [11:00 мск]", - написал он.

За период с момента введения карантина лидеры ЕС провели уже пять саммитов в формате видеоконференции, последний из них состоялся 19 июня. На нем лидеры обсуждали те же вопросы, касающиеся бюджета и плана восстановления экономики ЕС, но смогли лишь констатировать наличие разногласий.

Наиболее острые споры возникли по проблеме введения новых общеевропейских налогов с целью финансирования предложенного Еврокомиссией (ЕК) бюджета на 2021-2027 гг. в размере €1,85 трлн, который включает фонд восстановления экономики сообщества после пандемии на €750 млрд. Страны Восточной Европы во главе с Польшей выступили против введения общеевропейского налога на углеродные выбросы, доходы от которого должны были идти напрямую в бюджет ЕС. В настоящий момент эти средства в виде доходов от торговли квотами на углеродные выбросы (ETS) идут в национальные бюджеты государств ЕС, в 2019 году их суммарный объем в странах Евросоюза составил €14,6 млрд. ЕК предложила также набор других налогов, в том числе на пластик и на цифровые корпорации.

Согласно предложениям ЕК, весь объем средств в фонде восстановления экономики, получивший название "ЕС нового поколения", будет собран за счет коммерческих займов, которые странам сообщества предстоит выплачивать до 2058 года. С созданием такого фонда все согласны, однако вопросы его распределения и финансирования продолжают вызывать серьезные споры в руководстве Евросоюза.