Правозащитники призвали белорусские власти прекратить репрессии против оппозиции

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Представители правозащитных организаций более чем 20 стран мира призвали белорусские власти провести свободные выборы президента страны и прекратить репрессии в отношении участников избирательного процесса. Об этом говорится в заявлении платформы гражданской солидарности ОБСЕ, объединяющей правозащитные инициативы ряда государств, опубликованном во вторник на сайте незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

"Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси. Они должны воздержаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, уважать свободу выражения мнений, избегать задержаний мирных демонстрантов и немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов", - отмечается в заявлении.

Правозащитники призвали белорусские власти прекратить "беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, арестованных активистов избирательной кампании, оппозиционных политиков Павла Северинца, Николая Статкевича и тех, кто участвовал в мирных акциях протеста". Также они призвали власти Белоруссии "обеспечить всем кандидатам в президенты возможность свободно участвовать в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равенства и конкурентной политической борьбы, воздержаться от вмешательства в деятельность правозащитников по защите прав человека и независимых журналистов, декларируемых в документах ООН и ОБСЕ". Правозащитные организации призвали также "как можно скорее официально пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ для мониторинга выборов".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, к которому первоначально приступили 15 инициативных групп. В процессе этого этапа избирательной кампании от участия в выборах отказались четыре претендента. Подписи для проверки в избиркоме сдали семь претендентов. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

В ходе сбора подписей был задержан Сергей Тихановский, являющийся главой инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской, а также более 10 его соратников. По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий его предвыборный штаб. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Им предъявлены обвинения, суть которых в КГБ не разглашают.