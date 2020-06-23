Финляндия в июле может открыть границу для 12 стран Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июня. /ТАСС/. Финляндия может в середине июля разрешить поездки в 12 стран Европы, граница для которых была закрыта в марте в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции министр внутренних дел Мария Охисало.

По ее словам, это государства, в которых "ситуация с новыми случаями инфицирования практически такая же, как в тех странах, с которыми Финляндия уже открыла границу в июне". Согласно текущей ситуации, по ее словам, контроль на границах можно снять для 12 европейских стран, в том числе Греции, Германии, Италии, Австрии, Хорватии, Кипра и ряда других.

"Государственный совет примет решение по этому поводу на заседании 10 июля", - сказала Охисало.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки лишь на 11, составив во вторник 7 155. С начала пандемии в стране зафиксировано 327 летальных исходов. Замедление темпов распространения коронавируса в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев стабильно составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с РФ останется закрытой до 14 июля.

В Финляндии до конца мая сохранялся запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня число участников таких групп увеличили до 50. Общественные мероприятия с участием более чем 500 человек будут запрещены до конца июля. С июня начали постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований. С 16 июня в стране отменено чрезвычайное положение, введенное в марте из-за пандемии.