СМИ: Египет ведет консультации с Европой, чтобы помешать вторжению Турции в Сирт

КАИР, 23 июня. /ТАСС/. Руководство Египта проводит консультации со странами Европы, чтобы не допустить любого возможного турецкого вторжения в стратегически важный ливийский город Сирт. Об этом передает во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

При этом, по их данным, европейские государства уже направили предупреждения Анкаре с призывом воздержаться также от попыток вторгнуться в нефтяные районы Ливии. Кроме того, как отметили источники, страны НАТО поддерживают прекращение военных действий и "уход Турции из Сирта". "Помимо этого, обсуждается вопрос об отправке международных наблюдателей для обеспечения режима прекращения огня", - указали они, отметив, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара отвергает "турецкие условия" по достижению перемирия.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил возможности военного вмешательства в Ливии с целью, как он заявил, "прекращения кровопролития в соседней стране и обеспечения безопасности границ" Египта, указав при этом, что подобный шаг "будет иметь легитимный статус", а "египетские войска выдвинутся, если об этом попросят ливийцы". Египетский лидер также обещал при необходимости вооружать и обучать ливийские племена и предупредил заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) и поддерживающую его Турцию о том, что Каир не позволит никому захватить стратегически важные и находящие сейчас под контролем ЛНА Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать".