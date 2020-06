NYT: брат Трампа просит суд отложить публикацию скандальной книги его племянницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Семья президента США Дональда Трампа попросила суд наложить временный запрет на публикацию книги племянницы главы государства Мэри, в которой, как утверждал портал The Daily Beast, будет рассказано о "шокирующих и непристойных" случаях из жизни главы Белого дома. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ходатайство оформил младший брат президента США Роберт Трамп. Прошение подано во вторник в суд нью-йоркского района Куинс. Ответчиками названы Мэри Трамп и издательский дом Simon and Schuster, который планирует опубликовать книгу 28 июля. Роберт Трамп аргументирует свое требование соглашением о неразглашении, которое заключила племянница главы государства.

Ранее портал The Daily Beast сообщал, что Мэри Трамп в книге "Слишком много и никогда не хватает" (Too Much And Never Enough) пояснит, как сыграла решающую роль в расследовании газеты The New York Times, в котором говорилось, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем забрал себе более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости. Племянница президента была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщили источники портала.

В книгу также будет включена беседа Мэри с отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри - сестрой Дональда Трампа. Как отмечает The Daily Beast, она "поделится сокровенными мыслями" и подвергнет критике своего брата.

Страдавший от алкоголизма отец Мэри Фред Трамп - младший умер в 1981 году, когда ему было 42 года, после сердечного приступа. Племянница главы государства, отмечает портал, в книге обвинит Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, они не уделяли ему необходимого внимания. Too Much And Never Enough станет первой книгой, написанной родственником Трампа, в которой он подвергается критике. Она поступит в продажу примерно за три месяца до президентских выборов в США.