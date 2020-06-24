WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источник среди должностных лиц США.

По его словам, Трамп мог бы дать согласие на продление ДСНВ в случае достижения сторонами прогресса в направлении нового соглашения, которое бы предусматривало строгий механизм верификации, распространялось на все ядерные боеголовки и включало Китай. Источник не уточнил, однако, какими требованиями президент США обусловит в конечном счете продление договора и какое решение примет в итоге.

Издание напоминает, что 22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления ДСНВ.

По данным источника газеты, в состав американской делегации входил заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Представители Соединенных Штатов провели брифинг по вопросу ядерной программы Китая в попытке убедить Москву повлиять на Пекин и содействовать его подключению к американо-российским консультациям. В случае достижения нового соглашения США могут оформить его как проект договора, подлежащего одобрению верхней палатой Конгресса. Вашингтон рассматривает также вариант оформления соглашения в форме политических обязательств всех сторон, не носящих юридически обязывающего характера, уточняется в публикации.

Биллингсли сообщил во вторник, что Вашингтон еще не принял решения относительно продления ДСНВ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил ранее на брифинге, что попытки американских властей привлечь Китай к переговорам по ядерным вооружениям с участием России и США абсурдны, поскольку Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.