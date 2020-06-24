В Госдепе осудили теракт на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США осуждают теракт на северо-востоке Сирии в селении Телль-Халаф и призывают всех к прекращению огня и соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН 2254, принятой в декабре 2015 года поддержку мирного урегулирования конфликта в ближневосточной республике. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США осуждают террористическую атаку в Телль-Халафе", - сказала Оргтэгус. При этом она также упомянула "авиаудар в сирийском Кобани", не предоставив подробностей. В тексте заявления не говорится об ответственности кого-либо за произошедшее.

"Все должны сфокусироваться на критически важной необходимости долгосрочного политического решения конфликта в Сирии согласно резолюции СБ ООН 2254. Раскручивание спирали насилия препятствует урегулированию, - отметили в пресс-службе. - Подтверждаем решительную поддержку призывам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и спецпосланника генсекретаря по Сирии Гейра Педерсена к немедленному установлению режима прекращения огня на всей территории [Сирии], а также усилиям Педерсена по содействию политическому урегулированию в рамках резолюции 2254".

Как сообщило сирийское информационное агентство SANA, мощный взрыв прогремел во вторник в селении Телль-Халаф, расположенном неподалеку от сирийского города Рас-эль-Айн в приграничном районе на северо-востоке страны. В результате взрыва есть убитые и раненые.