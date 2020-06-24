Сотрудник Минюста США рассказал о давлении руководства по делу экс-советника Трампа

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Помощник прокурора штата Мэриленд Аарон Зелински, занимавшийся делом экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, утверждает, что руководство Министерства юстиции оказывало давление для вынесения более мягкого приговора обвиняемому. Об этом говорится в письменных показаниях Зелински для юридического комитета Конгресса, которые оказались в распоряжении газеты The Washington Post. Помощник прокурора выступит в среду перед законодателями.

"Я увидел, что министерство оказывает значительное давление на прокуроров по делу, чтобы скрыть правильные рекомендации по вынесению приговора. <...> Слышал неоднократно, что к Стоуну относятся по-особенному, учитывая его связи с президентом, - говорится в материалах. - Мне говорили, что на исполняющего обязанности прокурора федерального округа Колумбия Тимоти Шиа оказывается огромное давление со стороны руководства Министерства юстиции, чтобы Стоун был освобожден".

В Конгрессе также выступит и сотрудник антимонопольного отдела ведомства Джон Элиас. По его словам, министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр, в частности, поручил начать расследование о слиянии торгующих марихуаной компаний лишь потому, что ему не нравился их бизнес. Глава юридического комитета нижней палаты Джерролд Надлер 16 июня заявил, что Зелински и Элиас расскажут "о беспрецедентной политизации [работы] министерства при Дональде Трампе и Уильяме Барре".

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым.