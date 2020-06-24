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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 30 июня

При этом не уточняется, по какому именно делу будет допрашиваться бывший президент Украины

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале бюро.

"Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий <...>", - сказано в сообщении. При этом не уточняется, по какому именно делу он будет допрашиваться. "Явка обязательна", - добавили в ГБР.

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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