Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 30 июня

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале бюро.

"Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий <...>", - сказано в сообщении. При этом не уточняется, по какому именно делу он будет допрашиваться. "Явка обязательна", - добавили в ГБР.