Спецпрокурор по Косово подозревает Хашима Тачи в совершении военных преступлений

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Специальная прокуратура по Косово подозревает лидера непризнанного Косова Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе прокуратуры.

По данным инстанции, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косово 24 апреля. В нем говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. "В обвинительном акте утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп и включают политических противников", - отметили в прокуратуре.

Решение о публикации данной информации, подчеркнули в инстанции, связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Обвинительный акт излагает позицию прокуратуры. Он должен быть изучен палатой предварительного производства, которая может как подтвердить обвинения, так и признать аргументы обвинения недостаточными.

Специальный суд по Косово создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.