США не считают возможным мораторий на размещение РСМД в Европе

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают возможным введение предложенного Россией моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Я действительно не стал бы тратить много времени на то, чтобы думать и беспокоиться по поводу моратория по РСМД, потому что, попросту говоря, этого не произойдет", - утверждал он.

"На данном этапе нам [Соединенным Штатам] нужно смотреть в будущее, и мы делаем это, признавая в полной мере, что Китай не был никак ограничен в отношении РСМД <...>, так что мы теперь намерены поступать аналогичным образом", - добавил Биллингсли.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении российско-американского ДРСМД Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

Затем США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа минувшего года США вышли из ДРСМД. Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг среди прочего из-за того, что договором не был охвачен Китай.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, включая Китай. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В ноябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.