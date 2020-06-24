Госдеп: угрозы со стороны боевиков ИГ сохраняются, несмотря на ликвидацию их главаря

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Угроза со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по-прежнему сохраняется, несмотря на то, что главарь этой организации уничтожен. Об этом заявил в предисловии к опубликованному в среду на сайте Госдепартамента "Докладу о терроризме в странах мира в 2019 году" (Country Reports on Terrorism 2019) координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

"В 2019 году США и наши партнеры сделали важные шаги к тому, чтобы уничтожить или подорвать деятельность международных террористических организаций", - заявил он, сославшись, в частности, на операции против группировки "Исламское государство" и на операцию по уничтожению лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

"Однако, несмотря на успехи, опасные террористические угрозы возникают по всему миру, - продолжал он. - И хотя группировка "Исламское государство" лишилась контроля над территориями, а ее лидер уничтожен, она приспособилась осуществлять операции через связанные с ней группы в разных странах и поощрять своих сторонников совершать теракты. В Африке в 2019 году эта группировка формально признала несколько новых отделений, связанные с ней группы действовали по всему континенту, включая регион Сахеля, окрестности озера Чад и Восточную Африку. В Южной и Юго-Восточной Азии связанные с "Исламским государством" группировки также осуществляли вылазки".

Координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом отметил "значительные успехи" в борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), указав при этом, что "группировка и связанные с ней силы представляют угрозу в Африке, на Ближнем Востоке и в других районах". Среди наиболее активных террористических группировок он назвал "Аш-Шабаб" в Африке и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии.

Серьезной проблемой, отметил он, является репатриация иностранных боевиков, сражавшихся в рядах группировки "Исламское государство". "С 2011 года более 40 тыс. боевиков из почти 100 стран пробрались в Сирию и Ирак, около 2 тыс. из них захвачены и находятся под контролем "Сил демократической Сирии", - сообщил он. - США подали пример, вернули своих граждан и отдают их под суд в тех случаях, когда это обосновано. По данным на декабрь 2019 года, США репатриировали из Сирии и Ирака 23 своих граждан - восемь взрослых и 15 детей. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении шести взрослых за различные преступления террористической направленности".

Госдепартамент, добавил он, оказывает другим странам техническую помощь в этом вопросе и направил экспертов в Иорданию, Казахстан, Косово, Киргизию, на Мальдивы, в Северную Македонию, на Тринидад и Тобаго "для оказания помощи в разработке эффективных программ по реабилитации и реинтеграции членов семей иностранных боевиков".