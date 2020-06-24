Трамп обвинил Обаму в слежке за своим штабом в 2016 году

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил в среду администрацию своего предшественника на этом посту Барака Обамы в слежке в 2016 году за своим предвыборным штабом.

"Они устраивали слежку за [моим избирательным] штабом, они не должны были устраивать слежку за штабом. Такого за всю историю нашей страны не происходило. Администрация Обамы занималась слежкой за штабом", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о решении апелляционного суда столичного округа Колумбия, который обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

По мнению Трампа, если бы в 2016 году на президентских выборах выиграла экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, то сейчас "многим бы дали тюремные сроки на 50 лет".

Поздравления Флинну

Глава государства отметил, что рад решению суда. "Я очень рад за генерала Флинна. <...> Группа очень плохих людей обращалась с ним крайне ужасно. Я думаю, что детали начинают выходить наружу, - считает президент. - То, что случилось с генералом Флинном, больше никогда не должно повториться в нашей стране. Он подвергался преследованиям, и многие другие люди подвергались преследованиям".

"Он первый. Его оправдали. Я хочу поздравить его. Он прошел через многое. Он проявил невероятное мужество", - заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что считает слежку за своим предвыборным штабом государственной изменой.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

Ведомство 7 мая объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая судья федерального округа Колумбия Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. Апелляционный суд отменил это решение.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.