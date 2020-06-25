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Макрон планирует 26 июня провести с Путиным переговоры в видеоформате

По информации Елисейского дворца, французский лидер рассчитывает обсудить с президентом РФ "вопросы обеспечения стратегического равновесия", Ливию и Иран, а также ситуацию с распространением коронавируса
Президент Франции Эмманюэль Макрон AP Photo/Andrew Medichin
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© AP Photo/Andrew Medichin

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции. Об этом сообщил в среду Елисейский дворец.

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"Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня", - сообщил представитель администрации французского лидера. По его словам, необходимо "обеспечить дальнейший прогресс в урегулировании кризисов, в частности, на Украине".

По информации Елисейского дворца, Макрон рассчитывает обсудить с Путиным "вопросы обеспечения стратегического равновесия", Ливию и Иран, а также ситуацию с распространением коронавируса. Также планируется обсудить "основные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН", указали в администрации французского президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИранРоссияФранцияЛивияМакрон, Эмманюэль
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