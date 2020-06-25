Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет

ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Польша и США не обсуждают переброску в республику ядерного оружия. Об этом заявил в среду польский президент Анджей Дуда, общаясь в Facebook с интернет-пользователями после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

"Никогда ядерное оружие не было предметом моего разговора с Дональдом Трампом", - сказал польский лидер, подчеркнув, что и в ходе состоявшихся в среду переговоров эта тема не обсуждалась.

"Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое ядерное оружие. Я об этом ничего не слышал", - подчеркнул Дуда.

Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер. По ее мнению, если Германия хочет сократить свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая честно выполняет обязательства и находится на восточном фланге альянса, могла бы принять этот потенциал у себя. В ответ на эту реплику посол ФРГ в Варшаве Рольф Никель заявил, что Германия выполняет свои обязательства по отношению к НАТО и своим партнерам в соответствии с коалиционным соглашением от 2018 года.