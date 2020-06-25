Трамп счел важным, чтобы в энергетике Восточной Европы не было иностранного вымогательства

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает важным, чтобы сфера энергетики в Восточной Европе была свободна от "угрозы иностранного вымогательства".

На совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в среду в Розовом саду Белого дома он указал на Инициативу трех морей, которая объединяет так называемые страны Междуморья - Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. По его версии, это "важнейшее партнерство в сфере энергетики, которое обеспечивает надежный источник энергоресурсов для Восточной Европы и будет свободным от угрозы иностранного вымогательства". "Польша очень хорошо понимает, что такое иностранное вымогательство, - полагает американский лидер. - Инициатива трех морей опирается на справедливость, открытость и взаимную выгоду". В связи с этим президент "поздравил Польшу с ее лидерством в Инициативе трех морей". Он не пояснил, что подразумевает под "иностранным вымогательством".

Свое название Инициатива трех морей получила потому, что она охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Среди декларируемых целей неформального объединения - укрепление связей с США, развитие инфраструктуры стран-участниц, модернизация их энергосетей, стимулирование темпов цифровизации национальных экономик.