Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов в Крыму и республиках Донбасса

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Проведение военных парадов в Крыму, а также на неподконтрольных правительству Киева территориях Донбасса Украина расценивает как нарушение российской стороной норм международного права и Минских договоренностей. Об этом говорится в соответствующей ноте протеста, которую МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России.

"Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых парадов подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины", - сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, в связи с парадами в Крыму и Донбассе Киев обвинил Москву в курсе на "дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении" Минских соглашений, а также в "проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности". Киев потребовал от Москвы "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Накануне в Симферополе и Севастополе, как и в ряде других городов России, прошел парад Победы. Парады также прошли в Донецке и Луганске.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.