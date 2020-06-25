Американские военные заявили о перехвате двух российских самолетов Ил-38 в районе Аляски

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) заявило в четверг о перехвате двух российских морских патрульных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски.

"Истребители F-22 НОРАД при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker Транспортного командования Военно-воздушных сил США перехватили два российских морских патрульных самолета Ил-38, которые вошли в идентификационную зону ПВО Аляски прошлой ночью", - сообщили в его пресс-службе.

Утверждается, что самолеты прошли в 50 милях (около 93 км) от острова Унимак вдоль Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски порядка четырех часов. "Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушные границы США и Канады", - подчеркнули в НОРАД.

В командовании заявили, что этот перехват российских самолетов стал пятым с начала месяца.

Комментарием российской стороны ТАСС на данный момент не располагает.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств.