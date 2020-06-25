Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности Мадуро к диалогу с Трампом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о готовности президента Венесуэлы Николаса Мадуро к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом.

"Президент Мадуро всегда готов к любым предложениям, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о возможности встречи лидеров двух стран. - С первого дня избрания Дональда Трампа президентом США Мадуро говорил, что между ними есть разногласия и они сохранятся впредь, однако именно разногласия и требуют диалога, без него невозможно никакое взаимодействие".

Глава МИД напомнил, что Трамп неоднократно заявлял публично о возможности такой встречи. Причиной того, что она до сих пор не состоялась, является, по его словам, противодействие окружения американского лидера. "Ультраправые республиканцы из окружения Трампа мешают любым подвижкам в отношениях между ним и президентом Мадуро", - заключил министр.