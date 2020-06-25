США и ЕС создали постоянный формат консультаций для обсуждения "китайской угрозы"

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. ЕС и США создали новый постоянный формат политических консультаций для высокого обсуждения угрозы западной демократии со стороны Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.

"США приняли предложение главы дипломатии ЕС [Жозепа] Борреля о создании постоянного формата политического диалога по Китаю, - заявил он. - Китай - это поднимающая голову авторитарная держава, перед лицом которой мы должны быть предельно бдительны. Мы должны выработать единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии".