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США и ЕС создали постоянный формат консультаций для обсуждения "китайской угрозы"

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что необходимо "выработать единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии"

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. ЕС и США создали новый постоянный формат политических консультаций для высокого обсуждения угрозы западной демократии со стороны Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.

"США приняли предложение главы дипломатии ЕС [Жозепа] Борреля о создании постоянного формата политического диалога по Китаю, - заявил он. - Китай - это поднимающая голову авторитарная держава, перед лицом которой мы должны быть предельно бдительны. Мы должны выработать единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии".

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Боррель, Жозеп
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