СМИ: встреча по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне отменена

БЕЛГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Встреча представителей Белграда и Приштины по вопросу непризнанного Косова 27 июня в Вашингтоне отменена. Об этом сообщил в четверг агентству TANJUG источник в администрации сербского президента Александара Вучича.

"В консультациях с президентом [Александаром] Вучичем [представитель США по диалогу Белграда и Приштины Ричард] Гренелл после отказа албанцев решил перенести встречу", - рассказал собеседник агентства.

Ожидалось, что в Белом доме пройдут переговоры лидеров Белграда и Приштины Александара Вучича и Хашима Тачи, которые анонсировал представитель США по диалогу сербов и косоваров Ричард Гренелл. Однако Хашим Тачи отказался от визита в американскую столицу после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений. Следом за ним от диалога в США отказался премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти. Гренелл, комментируя отказ Хоти на своей странице в Twitter, сообщил, что "будет найдена новая дата встречи".

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.