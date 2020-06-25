{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Латвии объяснил, почему страна не открыла границу с Россией

Эдгарс Ринкевичс заявил, что это сделали по эпидемиологическим, а не политическим причинам

РИГА, 25 июня. /ТАСС/. Латвия не открыла границу с Россией по эпидемиологическим, а не политическим причинам. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В эфире Латвийского радио глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что границу могут пересекать, например, граждане Латвии, а также жители России, Украины и Белоруссии, имеющие вид на жительство в Латвии. Однако к ним относится обязательное требование в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

По его словам, с этими странами открытие границ пока невозможно из-за показателей инфицирования новым коронавирусом. "Это вопрос не политический, а эпидемиологический. Я надеюсь, что мы победим вирус, или появится вакцина, и столь жесткие меры больше не придется принимать. Но пока COVID-19 не побежден, мы должны быть ответственными по отношению к жителям Латвии и ЕС", - подчеркнул Ринкевичс, добавив при этом, что границы будут постепенно открываться с теми странами, где число заболевших будет схоже с показателями ЕС.

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор было выявлено 1 111 инфицированных, 30 из них умерли, 903 выздоровели. Правительство в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он предусматривал ряд ограничительных мер, включая приостановку всех международных пассажирских перевозок. Власти также заявили о намерении выделить 4,5 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Теги
ЛатвияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Помпео призвал страны ЕС не допустить истечения оружейного эмбарго ООН против Ирана
Госсекретарь США заявил, что нельзя допустить того, чтобы Тегеран получил новые истребители у России или Китая
Читать полностью