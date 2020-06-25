Глава МИД Латвии объяснил, почему страна не открыла границу с Россией

РИГА, 25 июня. /ТАСС/. Латвия не открыла границу с Россией по эпидемиологическим, а не политическим причинам. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

В эфире Латвийского радио глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что границу могут пересекать, например, граждане Латвии, а также жители России, Украины и Белоруссии, имеющие вид на жительство в Латвии. Однако к ним относится обязательное требование в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

По его словам, с этими странами открытие границ пока невозможно из-за показателей инфицирования новым коронавирусом. "Это вопрос не политический, а эпидемиологический. Я надеюсь, что мы победим вирус, или появится вакцина, и столь жесткие меры больше не придется принимать. Но пока COVID-19 не побежден, мы должны быть ответственными по отношению к жителям Латвии и ЕС", - подчеркнул Ринкевичс, добавив при этом, что границы будут постепенно открываться с теми странами, где число заболевших будет схоже с показателями ЕС.

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор было выявлено 1 111 инфицированных, 30 из них умерли, 903 выздоровели. Правительство в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он предусматривал ряд ограничительных мер, включая приостановку всех международных пассажирских перевозок. Власти также заявили о намерении выделить 4,5 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного распространением коронавируса.