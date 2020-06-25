Госдеп вновь отнес РФ и КНР к странам, не отвечающим стандартам борьбы с торговлей людьми

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о торговле людьми в мире вновь отнес Россию и Китай к категории стран, действия которых не отвечают в полном мере установленным США стандартам. Документ распространила в четверг пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Охваченные докладом страны и территории сведены в три категории на основе экстерриториального применения национального законодательства США - Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Включенные в первую, по мнению Вашингтона, активно борются с нелегальной торговлей людьми. Страны, оказавшиеся во второй категории не полностью отвечают стандартам, закрепленным в TVPA, но прилагают соответствующие усилия. В третью категорию включены те государства, действия которых "не отвечают полностью стандартам TVPA" и не направлены на исправление ситуации.

"Среди них (стран в третьей категории - прим. ТАСС) - Китай, где Коммунистическая партия Китая и находящиеся в государственной собственности предприятия зачастую принуждают граждан работать в ужасных условиях на проектах в рамках [инициативы] "Пояс и путь", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на презентации доклада.

"Власти России не отвечают в полной мере минимальным стандартам ликвидации торговли людьми и не предпринимают значительных усилий в этом направлении, поэтому Россия осталась в третьей категории", - утверждается также в тексте доклада.

Россия с 2013 года остается в третьей категории. В отношении оказавшихся там стран предусматривается автоматическое применение односторонних экономических санкций, если президент США не примет иного решения. Эти карательные меры предусматривают приостановку некоторых видов финансовой помощи со стороны правительства США.

Москва ранее называла доклад Госдепартамента политизированным, отмечая, что он мешает работе правоохранительных органов РФ и США. В свою очередь власти Китая также называли "безответственными" изложенные в докладе сведения и выражали протест в связи с публикацией этого документа.