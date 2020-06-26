КНДР не стала проводить традиционную демонстрацию по случаю годовщины Корейской войны

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. КНДР в этом году вновь отказалась от проведения антиамериканской демонстрации, приуроченной к годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов. Как сообщает в пятницу южнокорейское агентство Yonhap, обычно подобные мероприятия ежегодно проходили 25 июня на центральной пхеньянской площади имени Ким Ир Сена.

Однако на фоне начавшегося диалога с США по вопросам денуклеаризации КНДР не проводила такие митинги в 2018 и 2019 годах. Отказ от демонстрации и в нынешнем году может указывать на сохраняющиеся у руководства страны надежды на возобновление переговоров с Вашингтоном, прервавшихся после неудачного саммита лидеров двух стран в Ханое в феврале 2019 года, отмечает агентство.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.

Корейская война с участием двух корейских государств, США и Китая продлилась три года - с июня 1950 по июль 1953 года. Общее число погибших и раненых (как военных, так и гражданских лиц) приближается к 5,5 млн, и таким образом, Корейская война остается крупнейшим по числу жертв военным конфликтом со времен Второй мировой войны. Формально КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны, так как мирный договор между ними не подписан. Попытки его заключения предпринимаются начиная с Женевской конференции 1954 года.