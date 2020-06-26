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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп: США могут разработать вакцину от коронавируса до конца этого года

По последним данным, в стране зафиксировали почти 2,4 млн случаев заражения, умерли более 122,1 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что Соединенные Штаты разработают вакцину от коронавируса до конца текущего года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг на встрече с избирателями, организованной телеканалом Fox News.

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Президента спросили, на какой стадии находятся разработки вакцины в США. "Я думаю, что у нас будет ответ на этот вопрос очень скоро. Я думаю, что это будет даже до завершения этого года", - ответил глава государства.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 122,1 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли.

Теги
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