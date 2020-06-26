Трамп считает, что люди Обамы попались с поличным на слежке за его штабом в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США считает, что администрация его предшественника на этом посту Барака Обамы поймана с поличным на слежке в 2016 году за предвыборным штабом Дональда Трампа. Об этом глава государства заявил в четверг на встрече с избирателями в штате Висконсин, организованной телеканалом Fox News.

"Это коррупция. Мы поймали их с поличным, я говорил об этом давно, но не зная многих деталей. А теперь оказалось, что они действительно шпионили за моим штабом", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о решении апелляционного суда столичного округа Колумбия, который обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Это [государственная] измена, за которую дают тюремные сроки на 50 лет", - продолжал глава государства. Он выразил уверенность в том, что Флинн был бы приговорен к такому сроку лишения свободы, если бы у руля руководства стояли люди, подобные спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидеру демократического меньшинства Сената Чака Шумера. С точки зрения Трампа, Флинн не совершил ничего предосудительного, проведя в начале 2017 года разговор с послом России.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

Министерство юстиции 7 мая объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая судья федерального округа Колумбия Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. Апелляционный суд отменил это решение на этой неделе.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.