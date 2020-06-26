Обвинение по делу MH17 выступило против вызова свидетелей в рамках "украинского сценария"

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура считает, что защита россиянина Олега Пулатова, который проходит как обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, не представила внятных обоснований необходимости допроса свидетелей в рамках версии о сбитии самолета Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил в пятницу на слушаниях в Нидерландах прокурор Тейс Бергер.

"Пулатов просит допросить украинского полковника Карпенко, который представил обзор ракет ЗРК "Бук" на позициях украинских Вооруженных сил в 2014 году. <...> Защита не знает, использовалась ли одна из этих 96 ракет, чтобы сбить MH17, но они чувствуют, что было бы уместно подкрепить доказательствами, что это максимально невероятно, что он был сбит украинскими Вооруженными силами, - рассказал гособвинитель. - Пулатов не дает никаких конкретных указаний и не называет имен людей, которые могли бы подтвердить эту версию. Нет никакой конкретной мотивации того, какой вклад может дать допрос Карпенко, поэтому данный запрос должен быть отклонен".

Бергер также отклонил и запрос адвокатов на беседу с украинским командиром расчета ЗРК "Бук", который, по их словам, заявил, что дальность поражения ракеты типа 9М38М1 составляет 45 км, при этом дальность полета может достигать 55 км. "Он вообще нигде не говорит, что ракета "Бук" 9М38М1 имеет такой радиус в 55 км. Он же говорит, что это у ракеты 9М317 такой радиус, а это совсем другая ракета. Он также говорит, что это то, что он думает, но он никогда не работал с таким типом ракет", - указал прокурор.

"Запрос на допрос Таренко должен быть отклонен в его нынешнем виде: невозможно задавать свидетелям вопросы о заявлениях, которых они не делали. Если бы Пулатову пришлось переформулировать вопросы в виде "как работает ЗРК "Бук", мы были бы не против", - добавил он.

Отдельно Бергер ответил на претензии адвокатов по поводу избирательного отношения к данным от западных экспертов и от российской стороны. По его словам, у обвинения нет оснований не доверять информации о технических данных ракеты от российского производителя, поскольку "она собиралась в России задолго до катастрофы MH17". Решение не принимать к сведению данные "Алмаз-Антей" же, по его словам, связано с тем, что они контрастируют с основной версией обвинения о сбитии "Боинга", которая подтверждается данными экспертов из Нидерландов и Бельгии, которых, в свою очередь, уже допросил следственный судья, так что проверять их состоятельность также нет необходимости.

Заявления же адвокатов Пулатова о несоответствии презентации прокуратуры выводам Совместной следственной группы (ССГ), содержащимся в деле, Бергер категорически опроверг. Он привел снимок документа, в котором, по словам защиты, говорится, что ССГ признает, что Зарощенское на момент крушения не находилось под контролем Донецкой народной республики (ДНР). "В действительности здесь говорится обратное тому, что утверждает защита, речь о том, что населенный пункт не находился под контролем украинских военных, поэтому данные обвинения мы отметаем как несостоятельные", - заключил прокурор.